Aftershock festival | le eccezioni dal vivo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La musica è una costante della vita. Fin da quando ci troviamo nel grembo materno, il suono viene a far parte di noi. Crescendo, cominciamo a fare distinzione fra i ritmi che riteniamo gradevoli, e quelli che invece non ci suscitano particolari emozioni. L’arrivo dell’adolescenza, è in grado di sconvolgere la percezione della vita, del circostante. Ecco perché in quella fase dell’esistenza umana, anche le preferenze musicali tendono a mutare e a definirsi meglio. Può succedere che quest’ultimi si facciano più ribelli, più intensi. In questo senso, molte band punk-rock e metal, ci vengono incontro. Molte di queste si rivelano amiche per la pelle durante l’adolescenza, per poi svanire nel nulla non appena voltiamo lo sguardo. Esistono però eventi che fanno riemergere gli eroi dell’adolescenza rimettendoli ...