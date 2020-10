Accordo Snam e Ferrovie sui treni a idrogeno, si conferma un piano rivoluzionario per i trasporti (Di venerdì 23 ottobre 2020) Snam e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane firmano una nuova intesa per i treni a idrogeno. Con la firma di ieri tra Marco Alverà (AD di Snam) e Gianfranco Battisti (di Gruppo FS) si è stretto un Accordo che darà inizio allo studio tecnico per costruire il nuovo trasporto ferroviario non elettrico e alternativo a quello diesel. I primi treni a idrogeno sono stati ordinati, si pensa anche alla conversione di quelli a diesel e delle Ferrovie Il nuovo Accordo è un passo successivo a ciò che è avvenuto quest’estate. Infatti, già dal 4 giugno scorso, Snam aveva preso accordi con Alstom per sviluppare i primi treni a ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 ottobre 2020)e Gruppodello Stato Italiane firmano una nuova intesa per i. Con la firma di ieri tra Marco Alverà (AD di) e Gianfranco Battisti (di Gruppo FS) si è stretto unche darà inizio allo studio tecnico per costruire il nuovo trasporto ferroviario non elettrico e alternativo a quello diesel. I primisono stati ordinati, si pensa anche alla conversione di quelli a diesel e delleIl nuovoè un passo successivo a ciò che è avvenuto quest’estate. Infatti, già dal 4 giugno scorso,aveva preso accordi con Alstom per sviluppare i primia ...

