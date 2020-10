Aborto, la Polonia lo vieta anche in caso di malattie e malformazione del feto. Federazione donne: “È un’infamia dello Stato” (Di venerdì 23 ottobre 2020) vietato anche in caso di malattie e malformazioni del feto. La Corte costituzionale di Varsavia ha stabilito che anche a fronte di queste condizioni l’Aborto non sarà possibile, nonostante nel Paese siano riconducibili a questi motivi la maggior parte dei casi di interruzione di gravidanza. Un verdetto dell’Alta Corte, sotto la guida della presidentessa Julia Przylebska, che risponde a un ricorso presentato da 119 deputati – per lo più del partito conservatore al governo Diritto e giustizia (Pis) – tre anni fa. Gli altri motivi per i quali è possibile ricorrere all’Aborto – lo stupro, oppure le condizioni di rischio per la vita della donna – sono meno frequenti. Nel 2019, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020)toindie malformazioni del. La Corte costituzionale di Varsavia ha stabilito chea fronte di queste condizioni l’non sarà possibile, nonostante nel Paese siano riconducibili a questi motivi la maggior parte dei casi di interruzione di gravidanza. Un verdetto dell’Alta Corte, sotto la guida della presidentessa Julia Przylebska, che risponde a un ricorso presentato da 119 deputati – per lo più del partito conservatore al governo Diritto e giustizia (Pis) – tre anni fa. Gli altri motivi per i quali è possibile ricorrere all’– lo stupro, oppure le condizioni di rischio per la vita della donna – sono meno frequenti. Nel 2019, ...

