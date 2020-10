ABI, Fondo di Garanzia: richieste per 500 milioni al giorno (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’ABI segnala che ieri, 22 ottobre, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno sostanzialmente raggiunto i 95 miliardi di Euro (94,93), per un milione 188 mila domande, di cui 951 mila fino a 30 mila Euro, per 18,63 miliardi di Euro. L’ABI rileva inoltre che detti finanziamenti richiesti crescono stabilmente da settimane per circa 500 milioni di Euro in ogni giorno lavorativo. Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’ABI segnala che ieri, 22 ottobre, i finanziamenti richiesti dalle banche aldihanno sostanzialmente raggiunto i 95 miliardi di Euro (94,93), per un milione 188 mila domande, di cui 951 mila fino a 30 mila Euro, per 18,63 miliardi di Euro. L’ABI rileva inoltre che detti finanziamenti richiesti crescono stabilmente da settimane per circa 500di Euro in ognilavorativo.

