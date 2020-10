A cent'anni dalla nascita di Gianni Rodari, favolista che credeva in un mondo migliore (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 1962 – «Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte di questo mondo? Noi non lo sappiamo, perché egli sta ancora marciando con il coraggio e la decisione del primo giorno. Possiamo solo augurargli, di tutto cuore: “Buon viaggio!”».Giovanni posò la penna e, come sempre gli succedeva al termine di una storia, non poté fare a meno di percepire una punta di tristezza, generata dal distacco nei confronti di un personaggio a cui si era ormai affezionato. Questa volta non si trattava neppure di un vero e proprio individuo, ma di un animale: un gambero, per la precisione. Giovane, impavido, convinto di poter fare di testa propria e di scegliere la sua personale direzione di vita, anche quando tutto il mondo andava da un’altra parte. I gamberi, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 1962 – «Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte di questo? Noi non lo sappiamo, perché egli sta ancora marciando con il coraggio e la decisione del primo giorno. Possiamo solo augurargli, di tutto cuore: “Buon viaggio!”».Giovposò la penna e, come sempre gli succedeva al termine di una storia, non poté fare a meno di percepire una punta di tristezza, generata dal distacco nei confronti di un personaggio a cui si era ormai affezionato. Questa volta non si trattava neppure di un vero e proprio individuo, ma di un animale: un gambero, per la precisione. Giovane, impavido, convinto di poter fare di testa propria e di scegliere la sua personale direzione di vita, anche quando tutto ilandava da un’altra parte. I gamberi, ...

Radio3tweet : Cent'anni di fantasia e di parole spiritose, di favole al telefono e di filastrocche in cielo e in terra. Cent'anni… - Internazionale : È stato il più grande scrittore di favole e filastrocche del novecento italiano. A cent’anni dalla nascita, è il mo… - LuigiBrugnaro : Oggi, cent’anni fa, nasceva #GianniRodari, il maestro delle storie, della fantasia e dei sogni capace di parlare al… - HuffPostItalia : A cent'anni dalla nascita di Gianni Rodari, favolista che credeva in un mondo migliore - StefanoBeltra64 : A cent'anni dalla sua nascita, a me piace ricordarlo così: -

Ultime Notizie dalla rete : cent anni Un gender gap lungo cent’anni: le Coding Girls per colmare il divario di genere La Stampa A cent'anni dalla nascita di Gianni Rodari, favolista che credeva in un mondo migliore

Così, a cent’anni dalla nascita si vuole ricordare Gianni Rodari con tutto quell’entusiasmo e quella passione che avrebbe meritato allora. Da Omegna a Roma fino al resto d’Italia, sono moltissime le ...

LIVORNO: CENTO CAPOLAVORI NELLA MOSTRA “VISSI D’ARTE”

Livorno – Il Museo della Città di Livorno, situato nel cuore dell’antico quartiere de La Venezia, ospiterà dal 30 ottobre prossimo al 31 gennaio 2021 la mostra “VISSI D’ARTE – Cento capolavori ...

Così, a cent’anni dalla nascita si vuole ricordare Gianni Rodari con tutto quell’entusiasmo e quella passione che avrebbe meritato allora. Da Omegna a Roma fino al resto d’Italia, sono moltissime le ...Livorno – Il Museo della Città di Livorno, situato nel cuore dell’antico quartiere de La Venezia, ospiterà dal 30 ottobre prossimo al 31 gennaio 2021 la mostra “VISSI D’ARTE – Cento capolavori ...