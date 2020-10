A Calcutta il festival hindu Durga Puja (con misure anti-Covid) (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

lucianomeli : RT @galatacla: CALCUTTA, India ANCHE GLI DEI CON MASCHERINA Una maschera viene messa su una statua della dea guerriera indù Durga per diff… - lucagiovfort : RT @galatacla: CALCUTTA, India ANCHE GLI DEI CON MASCHERINA Una maschera viene messa su una statua della dea guerriera indù Durga per diff… - FAttiani : RT @galatacla: CALCUTTA, India ANCHE GLI DEI CON MASCHERINA Una maschera viene messa su una statua della dea guerriera indù Durga per diff… - CommozioniA : RT @galatacla: CALCUTTA, India ANCHE GLI DEI CON MASCHERINA Una maschera viene messa su una statua della dea guerriera indù Durga per diff… - CristinaDaRold : RT @galatacla: CALCUTTA, India ANCHE GLI DEI CON MASCHERINA Una maschera viene messa su una statua della dea guerriera indù Durga per diff… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcutta festival A Calcutta il festival hindu Durga Puja (con misure anti-Covid) Affaritaliani.it A Calcutta il festival hindu Durga Puja (con misure anti-Covid)

Calcutta, 23 ott. (askanews) - La città indiana di Calcutta ha inaugurato, con tutte le misure anti-Covid previste, le celebrazioni per l'annuale festival hindu Durga Puja, maggiore festività del ...

Palermo, Festival letterature migranti solo on line: il via con le opere degli artisti sul lockdown

Il quartier generale del festival resta la Sala dei 99 di palazzo ... incontra gli studenti dell’istituto comprensivo Perez Calcutta per un appuntamento in collaborazione con la libreria Dudi.

Calcutta, 23 ott. (askanews) - La città indiana di Calcutta ha inaugurato, con tutte le misure anti-Covid previste, le celebrazioni per l'annuale festival hindu Durga Puja, maggiore festività del ...Il quartier generale del festival resta la Sala dei 99 di palazzo ... incontra gli studenti dell’istituto comprensivo Perez Calcutta per un appuntamento in collaborazione con la libreria Dudi.