A Bologna almeno sei mesi di attesa per rinnovare il permesso di soggiorno

BOLOGNA – Sei mesi di attesa soltanto per avere un appuntamento e chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. A Bologna, un ragazzo migrante seguito dall'avvocata Nazzarena Zorzella, è stato invitato ad andare in Questura per il rinnovo del documento di soggiorno in Italia il 21 aprile ma "come lui, praticamente vale per tutte le persone che devono rinnovare il permesso". La denuncia arriva direttamente da Zorzella, avvocata e rappresentante dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi) intervenuta ieri mattina nella commissione comunale dedicata al futuro del centro di accoglienza in via Mattei, a Bologna.

Ultime Notizie dalla rete : Bologna almeno Migranti, a Bologna almeno sei mesi di attesa per il rinnovo del permesso di soggiorno Redattore Sociale Baccarini (Fiaip) “Serve riforma fiscale e potenziamento Superbonus”

E’ importante anche allungare la durata, oggi 18 mesi sono pochi, a fine 2021 terminerà e secondo noi dovrebbe essere portato almeno al 2024”. Lo ha detto Gian Battista Baccarini, presidente Fiaip, ...

Piano di controllo delle nutrie, un corso per formare i Coadiutori che affiancheranno la Polizia della Città metropolitana

Tra le novità più rilevanti previste dall’accordo emerge che la Polizia locale della Città metropolitana, impegnata negli anni nelle attività di controllo delle nutrie, possa avvalersi dell’ausilio di ...

