80 volte Pelè: il compleanno della leggenda vivente verdeoro (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il 23 ottobre 1940 nasceva Edson Arantes do Nascimento, noto a tutti come Pelè. Difficile condensare in poche righe le gesta di quello che dai più è celebrato come il più forte giocatore della storia del calcio. Ma la sua figura mitica, addirittura divina per alcuni brasiliani, va molto al di là del valore sportivo e di tutti i record di “O Rei”, seppur siano tantissimi. “Pelè è fatto di carne e ossa come tutti gli altri, mi dicevo prima di quella partita. Mi sbagliavo”, è solo una delle frasi più famose sul fuoriclasse brasiliano, in questo caso elogiato da Tarcisio Burgnich. Proprio l’ex terzino azzurro fu, suo malgrado, protagonista di una delle istantanee più iconiche del 10 del Brasile: il colpo di testa grazie al qualè Pelè svettò sulla ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il 23 ottobre 1940 nasceva Edson Arantes do Nascimento, noto a tutti come Pelè. Difficile condensare in poche righe le gesta di quello che dai più è celebrato come il più forte giocatorestoria del calcio. Ma la sua figura mitica, addirittura divina per alcuni brasiliani, va molto al di là del valore sportivo e di tutti i record di “O Rei”, seppur siano tantissimi. “Pelè è fatto di carne e ossa come tutti gli altri, mi dicevo prima di quella partita. Mi sbagliavo”, è solo una delle frasi più famose sul fuoriclasse brasiliano, in questo caso elogiato da Tarcisio Burgnich. Proprio l’ex terzino azzurro fu, suo malgrado, protagonista di una delle istantanee più iconiche del 10 del Brasile: il colpo di testa grazie al qualè Pelè svettò sulla ...

Ferrucciodb : RT @Radio1Rai: ? #Pelè, 1281 goal, unico calciatore tre volte campione del mondo, oggi “il re“ compie 80 anni, blindato a casa per colpa de… - Mrlamb78 : RT @Radio1Rai: ? #Pelè, 1281 goal, unico calciatore tre volte campione del mondo, oggi “il re“ compie 80 anni, blindato a casa per colpa de… - GHERARDIMAURO1 : RT @Radio1Rai: ? #Pelè, 1281 goal, unico calciatore tre volte campione del mondo, oggi “il re“ compie 80 anni, blindato a casa per colpa de… - Radio1Rai : ? #Pelè, 1281 goal, unico calciatore tre volte campione del mondo, oggi “il re“ compie 80 anni, blindato a casa per… - DatodiPaola : @_TYPEONEGATIVE_ @antonellosalsy @vfeltri in questo caso lo dice come un complimento! Quando era giovane #Pelè,… -