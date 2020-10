5 Stelle, i big accusano Casaleggio: “Vuole boicottare gli Stati Generali” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Continuano a volare stracci all’interno del Movimento Cinque Stelle, con la frattura sempre più evidente tra i big e Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau, accusato in queste ore anche di voler “delegittimare gli Stati Generali”. Tutta colpa di un’intervista rilasciata da quest’ultimo a Ominbus, su La7, durante la quale sono Stati affrontati alcuni dei punti che saranno oggetto di discussione nel corso della kermesse pentastellata, in programma il 7 e l’8 novembre. Durante la trasmissione, Casaleggio ha innanzitutto ribadito il suo secco “no” all’ipotesi di una guida collegiale, troppo simile a suo dire alle “vecchie strutture partitiche”. Casaleggio si è espresso anche ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 23 ottobre 2020) Continuano a volare stracci all’interno del Movimento Cinque, con la frattura sempre più evidente tra i big e Davide, presidente dell’associazione Rousseau, accusato in queste ore anche di voler “delegittimare gliGenerali”. Tutta colpa di un’intervista rilasciata da quest’ultimo a Ominbus, su La7, durante la quale sonoaffrontati alcuni dei punti che saranno oggetto di discussione nel corso della kermesse pentastellata, in programma il 7 e l’8 novembre. Durante la trasmissione,ha innanzitutto ribadito il suo secco “no” all’ipotesi di una guida collegiale, troppo simile a suo dire alle “vecchie strutture partitiche”.si è espresso anche ...

