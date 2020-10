“160 stupri”. Arrestato il 52enne italiano: “14 anni di abusi commessi” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ogni sospetto cade su di lui. Cosimo Chionna, un uomo di 52 anni, viene identificato come il nome del colpevole di stupri o abusi perpetuati negli anni sui figli delle compagne. L’uomo avrebbe agito dal 2000 e il 2014, ricercato per avere commesso ben 160 violenze e aggressioni sessuali. Viene fermato nei pressi di Strasburgo, a Rumersheim-Le-Haut. Sulla coscienza di Cosimo, secondo le forze dell’ordine francesi, in Germania graverebbero 122 inchieste aperte a suo carico. Una volta fuggito dalla Germania, l’uomo sarebbe stato diretto verso l’Alsazia. Per Cosimo, si aprono i cancelli del carcere di Colmar, prima di essere riconsegnato alle autorità tedesche.



