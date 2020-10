"Zona rossa", drammatica accelerazione del virus: 4 metropoli fuori controllo, ipotesi drastiche (Di giovedì 22 ottobre 2020) "L'Italia è oggi in una situazione ben diversa rispetto a quella del mese di marzo, anche se questa si sta rivelando molto critica". Queste le parole di Giuseppe Conte, durante l'informativa alla Camera sul nuovo Dpcm per contenere il contagio da coronavirus. E il fatto che la situazione sia critica ci fa ripiombare nell'incubo delle zone rosse, di fatto preludio al lockdown. Nel mirino le grandi metropoli: Milano, Genova (che ha il tasso più alto di positivi in rapporti ai tamponi), Napoli e Roma. Per le ultime due il problema maggiore sono i mezzi di trasporto, meno efficienti: gli assembramenti alle fermate e nei convogli sono all'ordine del girono Parlando di una eventuale Zona rossa nel capoluogo della Liguria, Giovanni Toti ha spiegato: "A Genova il sindaco ha individuato tre zone che saranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) "L'Italia è oggi in una situazione ben diversa rispetto a quella del mese di marzo, anche se questa si sta rivelando molto critica". Queste le parole di Giuseppe Conte, durante l'informativa alla Camera sul nuovo Dpcm per contenere il contagio da corona. E il fatto che la situazione sia critica ci fa ripiombare nell'incubo delle zone rosse, di fatto preludio al lockdown. Nel mirino le grandi: Milano, Genova (che ha il tasso più alto di positivi in rapporti ai tamponi), Napoli e Roma. Per le ultime due il problema maggiore sono i mezzi di trasporto, meno efficienti: gli assembramenti alle fermate e nei convogli sono all'ordine del girono Parlando di una eventualenel capoluogo della Liguria, Giovanni Toti ha spiegato: "A Genova il sindaco ha individuato tre zone che saranno ...

