Zona rossa Alzano e Nembro | indagato l’ex dg della sanità lombarda Acquisiti i documenti di Brusaferro

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Non si ferma l’inchiesta sulla mancata istituzionead. BERGAMO – Non si ferma l’inchiesta sulla mancata istituzionead. Come riportato da La Repubblica, la Procura di Bergamo ha deciso di iscrivere sul registro degli indagati alcuni tecnici. Tra loro spunta il nome di Luigi Cajazzo, ex direttoresanità. I titolari del fascicolo hanno acquisito idi Silvio(ascoltato come testimoni nei mesi scorsi) e le chat di Giulio Gallera, assessore al Welfare dell’esecutivo Fontana. Nelle prossime settimane ci potrebbero essere ...