Zingaretti agli studenti della Sapeinza | “Didattica a distanza per il 75% È il tempo della responsabilità individuale”

"Come sapete abbiamo preso misure di sicurezza contro il Covid anche per l'università. Didattica a distanza per il 75% degli studenti e in presenza per il 25%. Ora è il tempo della responsabilità individuale. So bene che è un sacrificio per un'intera generazione e vi ringrazio per lo sforzo che state facendo per contenere il virus" queste le parole del governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui ringrazia Sapienza in movimento.

