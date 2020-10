Zaki, Amnesty: “Continue proroghe della carcerazione sono tentativo di far dimenticare il caso. Governo campi rapporti con l’Egitto” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Le proroghe continue della carcerazione preventiva da parte dell’Egitto sono soltanto un tentativo di far dimenticare il caso. Reiteriamo la richiesta che Patrick Zaki venga rilasciato. Il Governo deve cambiare atteggiamento e rapporti con il Cairo”. La denuncia arriva dai rappresentanti di Amnesty International, auditi in videoconferenza alla Commissione diritti umani del Senato sulla vicenda del ricercatore di 28 anni arrestato a febbraio (con l’accusa di propaganda sovversiva su Facebook, sovversione, incintamento a proteste illegali e non solo), dopo che è stato nuovamente respinto il ricorso degli avvocati contro il rinnovo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Lecontinuepreventiva da parte dell’Egittosoltanto undi faril. Reiteriamo la richiesta che Patrickvenga rilasciato. Ildeve cambiare atteggiamento econ il Cairo”. La denuncia arriva dai rappresentanti diInternational, auditi in videoconferenza alla Commissione diritti umani del Senato sulla vicenda del ricercatore di 28 anni arrestato a febbraio (con l’accusa di propaganda sovversiva su Facebook, sovversione, incintamento a proteste illegali e non solo), dopo che è stato nuovamente respinto il ricorso degli avvocati contro il rinnovo...

Sono otto mesi che Patrick Zaki si trova detenuto nel carcere di massima sicurezza di Tora, in Egitto, in attesa di giudizio, e i giudici de Il Cairo hanno respinto il ricorso presentato dai suoi lega ...

