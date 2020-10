Zaia | Meglio la mascherina che i mini-lockdown

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “Pensare di fermare i passaggi tra regioni vuol dire fare illaper i cittadini, anziché pensare ai confini delle regioni o aiper mettersi il cuore in pace”. Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca. “Se fermo i passaggi tra regioni devo bloccare tutto, decidere che la mia comunità è la più sana delle altre, mettere una campana di vetro - ha argomentato- Come posso accettare che mi arrivi un cittadino da Francia o Germania e mettere una barriera sulla Lombardia o sulla Campania? E’ un fatto psicologico, ma è limitativo da un punto di vista epidemiologico”.

