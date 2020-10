Young Boys-Roma | programma e telecronisti Sky Sport Europa League 2020 2021

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ile isu Skydi, match valido per la prima giornata della fase a gironi di. A Berna i giallorossi vanno a caccia dei tre punti contro gli svizzeri che costituiscono una delle rivali più pericolose del gruppo A. I ragazzi di Fonseca sanno che una vittoria è fondamentale per iniziare al meglio, calcio d’inizio alle ore 18.55 di giovedì 22 ottobre.sarà visibile in diretta tv su SkyArena con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti.

OfficialASRoma : ???? Al lavoro verso lo Young Boys #ASRoma - Notiziedi_it : Fonseca “Contro lo Young Boys farò turnover” - teladoiotokyo : Young Boys-Roma: le probabili formazioni dei quotidiani: Questa sera l'AS Roma farà il suo esordio ufficiale in Eur… - ilRomanistaweb : ???? IN GUARDIA SVIZZERA ???? Acquista la tua copia a 1 euro ?? - forzaroma : #YoungBoysRoma, le probabili formazioni dei quotidiani: asse spagnolo con due dubbi #ASRoma #UEL -

Ultime Notizie dalla rete : Young Boys

Young Boys-Roma: diretta live tv e streaming gratis Partita: Young Boys-Roma Data: 22 ottobre 2020 Orario: 18.55 Canale tv: Sky Streaming: Sky Go e Now Tv La Roma in campo contro lo Young Boys per l ...Non si può dimenticare che in questo stesso stadio, nei tre precedenti con squadre italiane, lo Young Boys ha fatto bottino pieno, battendo l'Udinese nel 2013/14 e il Napoli nel 2017/18 in Europa ...