Young Boys-Roma | le probabili formazioni | in porta torna Pau Lopez

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Pauritrova una maglia da titolare in Europa League con lache affronta gli svizzeri delloLadebutta questa sera in Europa League affrontando in trasferta gli svizzeri dello. Per l’occasione il tecnico Paulancerà dal primo minuto il portiere Pau, sino ad ora sempre in panchina durante il campionato, mentre in attacco spazio a Borja Mayoral, molto probabilmente al posto di Dzeko. A riferirlo è Gazzetta dello Sport.(4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lustenberger, Lefort; Sulejmani, Rieder, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack.(4-2-3-1): Pau, Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, ...