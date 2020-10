OfficialASRoma : Young Boys in vantaggio con Nsame su calcio di rigore al 14'. #YBRoma 1-0 - OfficialASRoma : L'unico calciatore ad aver vestito sia la maglia dell'#ASRoma sia quella dello Young Boys è Seydou Doumbia Altre… - OfficialASRoma : Termina il primo tempo. Young Boys avanti grazie al gol su rigore di Nsame al 14'. #YBRoma #UEL - sportli26181512 : Young Boys-Roma, le pagelle: Perez pericoloso, 6,5. Juan Jesus, quanti errori: 5: Young Boys-Roma, le pagelle: Pere… - RomaTalkRadio : #YoungBoys-#Roma, le pagelle e la moviola del match di #Berna #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Young Boys

A Berna i giallorossi di Paulo Fonseca hanno superato in rimonta lo Young Boys per 2-1 e nel prossimo impegno saranno di scena all’Olimpico contro il Cska Sofia. Partita come detto in salita per la ...Fonseca esagera a Berna, cambiando la formazione per nove-undicesimi e regalando di conseguenza il 1° tempo. Lo Young Boys non ne approfitta, pur trovando il vantaggio con il rigore concesso ...