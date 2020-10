Young Boys-Roma | Fonseca | “Gli svizzeri sono forti | ma abbiamo vinto Adesso testa al Milan”

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Prima vittoria in Europa League per i giallorossi.In occasione della prima giornata dei gironi della competizione europea, ladi Pauloha affrontato loriuscendo ad ottenere i tre punti. Al minuto 14 i padroni di casa siportati in vantaggio con la rete messa a segno da Nsame su calcio di rigore. I capitolini, però, con Bruno Peres al minuto 69 e Kumbulla al 74′ hanno portato a termine la rimonta. Al termine dell'incontro, il tecnico dei giallorossi Pauloha commentato la sfida ai microfoni di Sky Sport.VIDEO Europa League, Napoli-AZ Alkmaar: la delusione della squadra di Gattuso nella clip della garaEuropa League, 1a giornata: lariesce a ribaltarla, Napoli sconfitto di misura"Mipreso qualche ...

OfficialASRoma : Young Boys in vantaggio con Nsame su calcio di rigore al 14'. #YBRoma 1-0 - OfficialASRoma : L'unico calciatore ad aver vestito sia la maglia dell'#ASRoma sia quella dello Young Boys è Seydou Doumbia Altre… - OfficialASRoma : Termina il primo tempo. Young Boys avanti grazie al gol su rigore di Nsame al 14'. #YBRoma #UEL - sportli26181512 : Young Boys-Roma, le pagelle: Perez pericoloso, 6,5. Juan Jesus, quanti errori: 5: Young Boys-Roma, le pagelle: Pere… - RomaTalkRadio : #YoungBoys-#Roma, le pagelle e la moviola del match di #Berna #ASRoma -

A Berna i giallorossi di Paulo Fonseca hanno superato in rimonta lo Young Boys per 2-1 e nel prossimo impegno saranno di scena all’Olimpico contro il Cska Sofia. Partita come detto in salita per la ...Fonseca esagera a Berna, cambiando la formazione per nove-undicesimi e regalando di conseguenza il 1° tempo. Lo Young Boys non ne approfitta, pur trovando il vantaggio con il rigore concesso ...