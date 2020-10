Young Boys-Roma 22 ottobre ore 18 | 55 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Trasferta elvetica per lache inizia il proprio percorso in Europa League sul campo degli, squadra che i tifosi italiani hanno iniziato a conoscere due anni fa perché avversaria della prima Juve di Cristiano Ronaldo ai gironi di Champions League. I giallorossi non hanno un gruppo particolarmente complicato e sarà probabilmente proprio … InfoBetting: Scommesse Sportive e