Young Boys-Roma 1-2, il tabellino (Di giovedì 22 ottobre 2020) BERNA, Svizzera, - Vittoria all'esordio in Europa League per la Roma che supera in rimonta lo Young Boys . Svizzeri in vantaggio per primi con Nsame , nella ripresa Bruno Peres e Kumbulla ribaltano il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 ottobre 2020) BERNA, Svizzera, - Vittoria all'esordio in Europa League per lache supera in rimonta lo. Svizzeri in vantaggio per primi con Nsame , nella ripresa Bruno Peres e Kumbulla ribaltano il ...

OfficialASRoma : Young Boys in vantaggio con Nsame su calcio di rigore al 14'. #YBRoma 1-0 - OfficialASRoma : Termina il primo tempo. Young Boys avanti grazie al gol su rigore di Nsame al 14'. #YBRoma #UEL - OfficialASRoma : ???? Al lavoro verso lo Young Boys #ASRoma - Italpress : Young Boys-Roma 1-2, buona la prima dei giallorossi in Europa League - UgoBaroni : RT @sportface2016: #EuropaLeague Ecco le pagelle e il tabellino di Young Boys-Roma, match terminato 1-2 per i giallorossi -