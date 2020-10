Young Boys-Roma 1-2: Bruno Peres e Kumbulla per la rimonta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Young Boys-Roma 1-2. Questo il risultato del match, disputatosi oggi, giovedì 22 ottobre, alle 18.55 allo Stade de Suisse, partita valida per la fase a gironi di Europa League. I giallorossi vincono all’esordio, ribaltando la situazione di iniziale svantaggio. Una partita sofferta e complicata per la Roma, che riesce a portarsi a casa i tre punti grazie a un buon secondo tempo. Lo Young Boys va in vantaggio al 14′ con il rigore realizzato da Nsame, poi Fonseca decide di cambiare qualche innesto e nella ripresa si assiste alla riscossa giallorossa. Bruno Peres firma il gol del pareggio e poi Kumbulla sigla il decisivo 2 a 1 per la Roma. Il primo tempo di Young ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020)1-2. Questo il risultato del match, disputatosi oggi, giovedì 22 ottobre, alle 18.55 allo Stade de Suisse, partita valida per la fase a gironi di Europa League. I giallorossi vincono all’esordio, ribaltando la situazione di iniziale svantaggio. Una partita sofferta e complicata per la, che riesce a portarsi a casa i tre punti grazie a un buon secondo tempo. Lova in vantaggio al 14′ con il rigore realizzato da Nsame, poi Fonseca decide di cambiare qualche innesto e nella ripresa si assiste alla riscossa giallorossa.firma il gol del pareggio e poisigla il decisivo 2 a 1 per la. Il primo tempo di...

