Young Boys, il tecnico Seoane accostato alla Roma: «Fuori luogo parlarne adesso» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gerardo Seoane ha parlato della possibilità di sedersi sulla panchina della Roma Gerardo Seoane, allenatore della Young Boys che stasera affronterà la Roma, in una intervista a blick.ch ha parlato delle voci di un suo possibile arrivo sulla panchina giallorossa. «È Fuori luogo parlare di queste cose adesso. Parliamo di un grandissimo club, uno di quelli di cui si parla sempre. Ma Fonseca è un allenatore clamoroso e ha dato un’identità a questa squadra, che ora sta giocando un grande calcio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gerardoha parlato della possibilità di sedersi sulla panchina dellaGerardo, allenatore dellache stasera affronterà la, in una intervista a blick.ch ha parlato delle voci di un suo possibile arrivo sulla panchina giallorossa. «Èparlare di queste cose. Parliamo di un grandissimo club, uno di quelli di cui si parla sempre. Ma Fonseca è un allenatore clamoroso e ha dato un’identità a questa squadra, che ora sta giocando un grande calcio». Leggi su Calcionews24.com

OfficialASRoma : L'unico calciatore ad aver vestito sia la maglia dell'#ASRoma sia quella dello Young Boys è Seydou Doumbia Altre… - OfficialASRoma : ???? Al lavoro verso lo Young Boys #ASRoma - figurinepanini : Esordio stagionale per la Roma in Europa League, questa sera affronterà gli svizzeri dello Young Boys. Come finirà… - Fantacalcio : Europa League, Young Boys - Roma, probabili formazioni e dove vederla in TV - mainsport_it : RT @it_mainsport: La #Roma di Paulo #Fonseca fa il suo esordio nel Gruppo A di #EuropaLeague sfidando in trasferta a Berna lo #YoungBoys… -