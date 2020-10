Yonghong Li inseguito dai creditori ad Hong Kong (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continua la battaglia legale di Teamway, società con sede ad Hong Kong, nei confronti dell’ex presidente del Milan, YongHong Li e di sua moglie Huang Qingbo, per il mancato rimborso di 7,3 milioni di dollari relativi al prestito da 8,3 milioni di dollari utilizzato dall’uomo d’affari cinese per sottoscrivere uno degli aumenti di capitale del … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continua la battaglia legale di Teamway, società con sede ad, nei confronti dell’ex presidente del Milan,Li e di sua moglie Huang Qingbo, per il mancato rimborso di 7,3 milioni di dollari relativi al prestito da 8,3 milioni di dollari utilizzato dall’uomo d’affari cinese per sottoscrivere uno degli aumenti di capitale del … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MilanWorldForum : Yonghong Li inseguito dai creditori in Cina. Le news -) - Mattweet88 : RT @carlopaolofesta: Inseguito non solo dai creditori. Mi risulta che non abbia pagato nessuno. Tranne forse l'investigatore di Carpi che h… - tizianacairati : RT @carlopaolofesta: Inseguito non solo dai creditori. Mi risulta che non abbia pagato nessuno. Tranne forse l'investigatore di Carpi che h… - carlopaolofesta : Inseguito non solo dai creditori. Mi risulta che non abbia pagato nessuno. Tranne forse l'investigatore di Carpi ch… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Yonghong Li inseguito dai creditori ad Hong Kong: Continua la battaglia legale di Teamway, societ… -

Continua la battaglia legale di Teamway, società con sede ad Hong Kong, nei confronti dell’ex presidente del Milan, Yonghong Li e di sua moglie Huang Qingbo, per il mancato rimborso di 7,3 milioni di ...

Continua la battaglia legale di Teamway, società con sede ad Hong Kong, nei confronti dell'ex presidente del Milan, Yonghong Li e di sua moglie Huang Qingbo, per il mancato rimborso di 7,3 milioni di ...