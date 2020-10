Yakuza: Like A Dragon per Xbox Series X ha caricamenti 'quasi istantanei' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Yakuza: Like a Dragon è tra gli oltre 30 titoli di lancio per Xbox Series X, e ora lo sviluppatore ha fatto un po' più di luce sulle prestazioni del gioco sulla console next-gen di Microsoft.Il chief producer Masayoshi Yokoyama ha parlato con Xbox Wire di come il gioco sfrutterà la potenza della console e Yokoyama non vede l'ora che i giocatori sperimentino tempi di caricamento "quasi istantanei" del titolo."Personalmente sono molto entusiasta della riduzione dei tempi di caricamento grazie all'SSD, i caricamenti sono quasi istantanei; non c'è nemmeno il tempo di leggere i suggerimenti sulla schermata di caricamento!" Ha detto Yokoyama.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 ottobre 2020)è tra gli oltre 30 titoli di lancio perX, e ora lo sviluppatore ha fatto un po' più di luce sulle prestazioni del gioco sulla console next-gen di Microsoft.Il chief producer Masayoshi Yokoyama ha parlato conWire di come il gioco sfrutterà la potenza della console e Yokoyama non vede l'ora che i giocatori sperimentino tempi di caricamento "" del titolo."Personalmente sono molto entusiasta della riduzione dei tempi di caricamento grazie all'SSD, isono; non c'è nemmeno il tempo di leggere i suggerimenti sulla schermata di caricamento!" Ha detto Yokoyama.Leggi altro...

