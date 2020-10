X Factor 2020 | squadre e giudici | i cantanti scelti da Emma | Hell Raton | Mika e Manuel Agnelli

Leggi su soundsblog

(Di giovedì 22 ottobre 2020) X, streaming Last Call, Diretta minuto per minuto 21.15 Sta per iniziare l’ultima fase registrata di Xdedicata al Last Call, la scelta ufficiale deidi questa edizione. Si inizia con il consueto recap della precedente puntata. 21.19 Alessandro Cattelan in un video introduttivo parla di cosa la gente si starà chiedendo sui suoi pensieri. “Se contassi tutte le camminate assorte in queste dieci edizioni di X, quanti km avrò percorso?” il vero quesito. Ok. 21.23., Mara Sattei e Lazza scelgono idelle Under Donna. Daria è la prima, si era presentata con due cover prima di oggi. Canta Delicate di Rice. Entrambi la ritengono ...