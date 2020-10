Wp, Trump valuta siluramento capo Fbi (Di giovedì 22 ottobre 2020) WASHINGTON, 22 OTT - Donald Trump e i suoi consiglieri hanno discusso ripetutamente se licenziare il capo dell'Fbi Christopher Wray dopo l'election day. Questa eventualità potrebbe mettere a rischio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 22 ottobre 2020) WASHINGTON, 22 OTT - Donalde i suoi consiglieri hanno discusso ripetutamente se licenziare ildell'Fbi Christopher Wray dopo l'election day. Questa eventualità potrebbe mettere a rischio ...

repubblica : Usa, Trump valuta di licenziare il capo dell'Fbi: 'Non indaga su Biden' - susananbrizuela : RT @repubblica: Usa, Trump valuta di licenziare il capo dell'Fbi: 'Non indaga su Biden' - Sachin55476477 : RT @repubblica: Usa, Trump valuta di licenziare il capo dell'Fbi: 'Non indaga su Biden' - angiuoniluigi : RT @repubblica: Usa, Trump valuta di licenziare il capo dell'Fbi: 'Non indaga su Biden' - Sanson538 : Usa, Trump valuta di licenziare il capo dell'Fbi: 'Non indaga su Biden' -

Ultime Notizie dalla rete : Trump valuta Usa, Trump valuta di licenziare il capo dell'Fbi: "Non indaga su Biden" la Repubblica Wp, Trump valuta siluramento capo Fbi

(ANSA) - WASHINGTON, 22 OTT - Donald Trump e i suoi consiglieri hanno discusso ripetutamente se licenziare il capo dell'Fbi Christopher Wray dopo l'election day. Questa eventualità potrebbe mettere a ...

Usa, Trump valuta di licenziare il capo dell'Fbi: "Non indaga su Biden"

Secondo il Washington Post il presidente degli Stati Unti sarebbe "profondamente irritato" nei confronti di Christopher Wray, nonostante sia stato lui stesso a indicarlo ai vertici del Bureau NEW YORK ...

(ANSA) - WASHINGTON, 22 OTT - Donald Trump e i suoi consiglieri hanno discusso ripetutamente se licenziare il capo dell'Fbi Christopher Wray dopo l'election day. Questa eventualità potrebbe mettere a ...Secondo il Washington Post il presidente degli Stati Unti sarebbe "profondamente irritato" nei confronti di Christopher Wray, nonostante sia stato lui stesso a indicarlo ai vertici del Bureau NEW YORK ...