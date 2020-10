Whirlpool ha già deciso: per Napoli non c’è soluzione, 31 ottobre chiusura (Di giovedì 22 ottobre 2020) "Ad ottobre 2019, l`azienda ha accettato di proseguire temporaneamente la produzione delle lavatrici di alta gamma Omnia" nello stabilimento di Napoli "per offrire alle parti coinvolte più tempo per identificare una soluzione che purtroppo non è stata trovata. Per tale motivo, l`azienda ha confermato il 31 ottobre 2020 come data di cessazione della produzione. Non affrontare questa situazione potrebbe infatti compromettere ulteriormente la competitività industriale di Whirlpool in Italia". A ribadirlo è Whirlpool al termine del tavolo al Mise.L'azienda ha ribadito "di aver subito un drastico crollo nella domanda globale per Omnia - il modello di lavatrici di alta gamma che viene prodotto nel sito di Napoli. Dal 2009 i volumi che sono ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 ottobre 2020) "Ad2019, l`azienda ha accettato di proseguire temporaneamente la produzione delle lavatrici di alta gamma Omnia" nello stabilimento di"per offrire alle parti coinvolte più tempo per identificare unache purtroppo non è stata trovata. Per tale motivo, l`azienda ha confermato il 312020 come data di cessazione della produzione. Non affrontare questa situazione potrebbe infatti compromettere ulteriormente la competitività industriale diin Italia". A ribadirlo èal termine del tavolo al Mise.L'azienda ha ribadito "di aver subito un drastico crollo nella domanda globale per Omnia - il modello di lavatrici di alta gamma che viene prodotto nel sito di. Dal 2009 i volumi che sono ...

Adele2215 : dispiace per la #Whirlpool mi dispiaceva già prima figurati adesso - Masssimilianoo : @Scacciavillani Mi pare che già Renzi si attivò, no? Ricordo una trasmissione su Radio 24 in cui l'A.D. di Whirlpoo… - Masssimilianoo : @Scacciavillani Quanti soldi hanno già intascato dallo Stato (noi) nel tempo questi signori di Whirlpool? - Vincenz60682500 : @Agenzia_Ansa Gia andava male adesso con il covde19 il colpo di grazia, insieme a tante aziende, i lavoratori della… - Gia_Matta : Straordinario lavoro della #CISL per evitare la chiusura della #whirlpool di Napoli, uniti per i lavoratori e le la… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool già Whirlpool, a Napoli il piano B del governo con Adler e Htl Fitting Corriere della Sera