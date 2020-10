(Di giovedì 22 ottobre 2020) 'Dopo 18 mesi la situazione non è cambiata. Il 31lasucesserà'. Ad affermarlo l'amministratore delegato diper l'Italia, Luigi La Morgia, al tavolo convocato dal ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Whirlpool annuncia lo stop della produzione a Napoli dal 31 ottobre #Whirlpool - donatda : RT @MediasetTgcom24: Whirlpool annuncia lo stop della produzione a Napoli dal 31 ottobre #Whirlpool - CavalloLotta : RT @MediasetTgcom24: Whirlpool annuncia lo stop della produzione a Napoli dal 31 ottobre #Whirlpool - MediasetTgcom24 : Whirlpool annuncia lo stop della produzione a Napoli dal 31 ottobre #Whirlpool -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool annuncia

TGCOM

"Dopo 18 mesi la situazione non è cambiata. Il 31 ottobre la produzione su Napoli cesserà ". Ad affermarlo l'amministratore delegato di Whirlpool per l'Italia, Luigi La Morgia, al tavolo convocato dal ...Così La Morgia al tavolo al Mise con Patuanelli e Provenzano. Il ministrpo dello Sviluppo Economico: «Prendo atto, ero convinto che ci fossero le condizioni per continuare» ...