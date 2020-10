Watch Dogs Legion svela il gameplay co-op in un nuovo ispirato trailer (Di giovedì 22 ottobre 2020) Manca solo una settimana all'arrivo di Watch Dogs Legion e Ubisoft sta cercando di intensificare l'hype con alcuni nuovi trailer. Il più recente offre una rapida panoramica della modalità cooperativa.In un corso sulla Resistenza presso un'università di Londra, durante il nuovo trailer possiamo visitare una classe di nuove reclute che sono destinate a vivere una missione cooperativa di Watch Dogs Legion per la prima volta.La sezione cooperativa di Watch Dogs Legion supporterà gruppi fino a 4 giocatori che potranno scegliere di andare in missione, vagare per la città ed esplorare Londra completando alcune attività con varie difficoltà. ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 ottobre 2020) Manca solo una settimana all'arrivo die Ubisoft sta cercando di intensificare l'hype con alcuni nuovi. Il più recente offre una rapida panoramica della modalità cooperativa.In un corso sulla Resistenza presso un'università di Londra, durante ilpossiamo visitare una classe di nuove reclute che sono destinate a vivere una missione cooperativa diper la prima volta.La sezione cooperativa disupporterà gruppi fino a 4 giocatori che potranno scegliere di andare in missione, vagare per la città ed esplorare Londra completando alcune attività con varie difficoltà. ...

