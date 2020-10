Watch Dogs Legion invade Milano con i manifesti ' Milano Resiste'

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Per pubblicizzare l'imminente uscita di, sono stati affissi una serie diche tappezzano tuttaal grido di "". Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa.I milanesi avranno di certo notato iche da qualche giorno saltano all'occhio in giro per la città. Un nuovo media, il più seguito da Millennial e Generazione Z, attraverso uno dei mezzi di comunicazione più tradizionali in assoluto, lancia un messaggio diretto e quanto mai attuale alla città. Soprattutto ai più giovani. Un chiaro invito a riprendersi il proprio futuro, a far parte di unanza cauta e silente che non esita un attimo ...