Vuelta a España 2020 | tappa di domani 23 ottobre | Garray Numancia-Ejea de los Caballeros Altimetria | percorso | orari

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 ottobre 2020)de los, sarà questa la quartadellaa España, che andrà in scena, venerdì 23. Una frazione di 191,7 chilometri con un tracciato completamente pianeggiante, che dovrebbe concludersi con uno sprint di gruppo. Dovremo tenere d’occhio il vento, che potrebbe creare qualche problema. Di seguito potrete trovare l’, il, e glidella frazione diPartenza vallonata per questa frazione, che però non presenta alcun tipo di difficoltà altimetrica. Sarà un ...