Vuelta 2020, tappa 3. Martin batte Roglic in volata. Classifica e risultati (Di giovedì 22 ottobre 2020) Laguna Negra, 22 ottobre 2020 - La tappa 3 della Vuelta 2020 vede il successo di Daniel Martin , che beffa in volata Primoz Roglic , che resta maglia rossa e Richard Carapaz . L'irlandese si conferma ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Laguna Negra, 22 ottobre- La3 dellavede il successo di Daniel, che beffa inPrimoz, che resta maglia rossa e Richard Carapaz . L'irlandese si conferma ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #LaVuelta20: vince #DanielMartin, #Roglic ancora in #magliarossa - Gazzetta_it : #LaVuelta20: vince #DanielMartin, #Roglic ancora in #magliarossa - bicitv : La Vuelta: nella terza tappa Dan Martin anticipa Primoz Roglic e rosicchia qualche secondo in classifica - zazoomblog : Vuelta 2020 classifica aggiornata dopo la terza tappa: Roglic rimane in maglia rossa - #Vuelta #classifica… - mondialinet : Vuelta a Espana 2020, Daniel Martin vince sul primo arrivo in salita - -