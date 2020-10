VPN premium più veloci | affidabili e senza limiti

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Quando una persona cerca un software o un servizio VPN, l'obiettivo può essere quello di superare la restrizione geografica che non permette di visualizzare i contenuti di un sito da un altro paese oppure di voler proteggere in modo efficace la propria privacy su Internet. Un esempio tipico del primo caso è legata, ad esempio, ad un italiano all'estero che vuole vedere, per esempio, i canali RAI dal sito internet oppure di collegarsi a NetFlix in italiano o altri servizi di film in streaming come quello di Sky.Nel secondo caso, invece, è semplicemente la volontà di una persona di rendere completamente impossibile da tracciare la propria connessione Internet, in modo da utilizzarla nascondendo a possibile hacker, al provider di rete o anche alle agenzie governative i siti che visita ed i messaggi che invia in rete. Non si deve essere per forza criminali ...