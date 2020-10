Volkswagen ci prova ancora: Ducati in vendita (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ducati non è più da tempo al centro delle strategie di Volkswagen, gruppo che in Italia controlla anche Lamborghini. Ma in questi giorni, scrive MF-Milano Finanza, il gruppo di Wolfsburg avrebbe accelerato le pratiche e starebbe intrattenendo dei colloqui preliminari con possibili acquirenti. L’idea sarebbe quella di raggiungere almeno un’intesa preliminare per novembre in vista … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020)non è più da tempo al centro delle strategie di, gruppo che in Italia controlla anche Lamborghini. Ma in questi giorni, scrive MF-Milano Finanza, il gruppo di Wolfsburg avrebbe accelerato le pratiche e starebbe intrattenendo dei colloqui preliminari con possibili acquirenti. L’idea sarebbe quella di raggiungere almeno un’intesa preliminare per novembre in vista … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

