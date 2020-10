Vitalizi, la Corte UE respinge i ricorsi degli europarlamentari italiani (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ricorso degli ex europarlamentari italiani ad ottenere i Vitalizi respinta dalla Corte UE. Delibera italiana conforme alle norme europee La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha bocciato le istanze sui Vitalizi presentate dagli ex europarlamentari europei. Gli ex europarlamentari infatti avevano fatto ricorso all’organo UE per il ricalcolo delle pensioni di anzianità o di reversibilità parametrate, come previsto dalle regole europee, agli assegni percepiti dai membri della Camera bassa (in Italia la Camera dei deputati) dei Paesi di provenienza. La notizia arriva dopo che una delibera di Fico aveva già imposto il taglio dei Vitalizi. La Corte UE ha così ... Leggi su zon (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ricorsoexad ottenere irespinta dallaUE. Delibera italiana conforme alle norme europee Ladi giustizia dell’Unione Europea ha bocciato le istanze suipresentate dagli exeuropei. Gli exinfatti avevano fatto ricorso all’organo UE per il ricalcolo delle pensioni di anzianità o di reversibilità parametrate, come previsto dalle regole europee, agli assegni percepiti dai membri della Camera bassa (in Italia la Camera dei deputati) dei Paesi di provenienza. La notizia arriva dopo che una delibera di Fico aveva già imposto il taglio dei. LaUE ha così ...

