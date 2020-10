Vitalizi | la Corte di Giustizia europea boccia il ricorso degli europarlamentari italiani contro il taglio

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 ottobre 2020)di“Irricevibile”: è stato definito così dalladiilpresentato da alcuni exildeistabilito dalla Camera dei deputati. Gli ex membri del Parlamento europeo, eletti in Italia, si erano rivolti ai giudici per chiedere loro di annullare le decisioni dell’Europarlamento, che ha adeguato il calcolo della loro pensione di anzianità o di reversibilità al calcolo dell’importo delle pensioni percepite dai ...