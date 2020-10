Virus in Campania, lieve calo dei contagi oggi: il bollettino di oggi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Campania. lieve calo di contagi nella giornata di oggi in Campania. Sono 1541 i positivi su 12mila tamponi processati. 6 i deceduti e 75 i guariti. Il bollettino di oggi Positivi del giorno: 1.541 di cui: – Sintomatici: 88 – Asintomatici: 1.453 Tamponi del giorno: 12.001 Totale positivi: 32.025 Totale tamponi: 814.966 ​Deceduti del giorno: 6 (*) Totale deceduti: 551 Guariti del … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 22 ottobre 2020)dinella giornata diin. Sono 1541 i positivi su 12mila tamponi processati. 6 i deceduti e 75 i guariti. IldiPositivi del giorno: 1.541 di cui: – Sintomatici: 88 – Asintomatici: 1.453 Tamponi del giorno: 12.001 Totale positivi: 32.025 Totale tamponi: 814.966 ​Deceduti del giorno: 6 (*) Totale deceduti: 551 Guariti del … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

myrtamerlino : Mentre noi siamo qui a interrogarci su ciò che è giusto o sbagliato, #DeLuca chiude tutto in #Campania. Una scelta… - Internazionale : Stretta in Lombardia, Lazio e Campania e le altre notizie sul virus. - MarioDaino : Non si è fatto nulla per poter prendere con serietà e serenità una decisione, niente per convivere con il virus, ni… - yahoo_italia : Le regioni contro il virus: Campania - bladistic : @swamilee @ladoria1 @quartapresenza @barbybpgirl Purtroppo forse no, ma se pure porti a zero i contagi in Campania… -