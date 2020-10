Virologo Pregliasco | “Valutare coprifuoco già dall’ora dell’aperitivo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “Valutare ilgià dall’ora dell’aperitivo, diciamo alle 18. È una valida opzione anti Covid-19 per evitare di arrivare a lockdown e zone rosse cercando di restringere ulteriormente tutti i contatti evitabili“. Lo ha detto ildell’università Statale Fabrizioai microfoni dell’Adnkronos Salute. “In questo momento è necessario provare ad agire su tutte le attività non strettamente indispensabili dal punto di vista sociale ed economico salvando dunque il più possibile la scuola e il lavoro” ha chiosato il componente del Cts della Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus.