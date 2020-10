Virologi che si credono politici. Fosse per loro chiuderebbero tutto. Il solito Ricciardi non rinuncia a seminare paure. E sulle date del vaccino sembra una partita a tombola (Di giovedì 22 ottobre 2020) Li abbiamo cominciati a conoscere all’inizio della pandemia e cioè lo scorso marzo. Dapprima timidamente poi sempre più aggressivamente hanno conquistato tutti i media in prima serata. Successivamente si sono riuniti in una gilda, il Cts, il Comitato tecnico scientifico, ed alcuni sono volati a fare i consiglieri di ministri. I mesi di giugno e luglio li hanno visti praticamente disoccupati visto che il virus, grazie al lockdown, era ai minimi storici. Poi dopo le aperture sconsiderate ai vacanzieri è esploso il numero dei contagiati e loro sono subito ricomparsi in Tv monopolizzando di nuovo giorno e notte i media. tuttoLOGHI. Premesso che i Virologi e i medici sono fondamentali in questo momento, il punto è un altro e cioè la tendenza di diversi di loro a non fare i medici ma a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Li abbiamo cominciati a conoscere all’inizio della pandemia e cioè lo scorso marzo. Dapprima timidamente poi sempre più aggressivamente hanno conquistato tutti i media in prima serata. Successivamente si sono riuniti in una gilda, il Cts, il Comitato tecnico scientifico, ed alcuni sono volati a fare i consiglieri di ministri. I mesi di giugno e luglio li hanno visti praticamente disoccupati visto che il virus, grazie al lockdown, era ai minimi storici. Poi dopo le aperture sconsiderate ai vacanzieri è esploso il numero dei contagiati esono subito ricomparsi in Tv monopolizzando di nuovo giorno e notte i media.LOGHI. Premesso che ie i medici sono fondamentali in questo momento, il punto è un altro e cioè la tendenza di diversi dia non fare i medici ma a ...

