Villareal – Sivasspor | partita da cardiopalma

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La prima giornata della fase a gironi di Europa League si è aperta in modo a dir poco scoppiettante perche hanno combattuto per la vittoria fino all’ultimo secondo. Laè terminata 5-3 per i padroni di casa. Le due squadre fanno parte del Girone I con M. Tel-Aviv e Qarabağ. Com’è andata? PRIMO TEMPO: Comincia puntuale all’Estadio de la Cerámica lafra Villarreal e. Nei primi minuti di gioco entrambe le squadre si studiano, cercano di individuare eventuali spazi per invadere le metà campo avversarie. All’ottavo minuto arriva il primo tentativo da parte dei padroni di casa: Jaume Costa tira con il sinistro da fuori area ...