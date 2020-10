Vietato circolare dalle 23 alle 5. Controlli e multe fino a 3mila euro. Alle superiori didattica a distanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Patricia Tagliaferri Niente autocertificazione, basta l'autodichiarazione. Week end, stop ai centri commerciali (con eccezioni) Primo giorno di coprifuoco oggi in Lombardia. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, d'intesa con il presidente della Regione Attilio Fontana e con i sindaci, ha firmato l'ordinanza che vieta la circolazione dAlle 23 Alle 5 proprio nel giorno in cui si registra una paurosa impennata dei casi, raddoppiati. Da questa stasera fino al prossimo Dpcm, e comunque fino al 13 novembre, saranno consentiti solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o di urgenza o per motivi di salute. E sgarrare può costare molto caro: i furbi rischiano multe dai 400 ai ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Patricia Tagliaferri Niente autocertificazione, basta l'autodichiarazione. Week end, stop ai centri commerciali (con eccezioni) Primo giorno di coprifuoco oggi in Lombardia. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, d'intesa con il presidente della Regione Attilio Fontana e con i sindaci, ha firmato l'ordinanza che vieta la circolazione235 proprio nel giorno in cui si registra una paurosa impennata dei casi, raddoppiati. Da questa staseraal prossimo Dpcm, e comunqueal 13 novembre, saranno consentiti solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o di urgenza o per motivi di salute. E sgarrare può costare molto caro: i furbi rischianodai 400 ai ...

ffrraaa : ma poi se è vietato circolare SOLO tra province e non uscire ed entrare dalla regione uno deve avere culo di vivere… - byb80 : @michaelcasco Cinema bar e ristoranti dovranno chiudere prima delle 23, perché dalle 23 sarà vietato circolare. - DeRosaVinci : Ordinanza nuova in arrivo per la Campania. Da Questo Venerdì dalle 23 alle 5 del mattino sarà vietato circolare per… - arachelva : @bikediablo @interpreterpaul @benzinazero @mafedebaggis @alebegoli Quella che dovrebbe essere vietato circolare su… - bfr_frank : @rtl1025 Nel frattempo e di fatto vietato a tutti i tipi di virus di circolare dalle 5 alle 24 nei locali -

Ultime Notizie dalla rete : Vietato circolare Vietato circolare dalle 23 alle 5. Controlli e multe fino a 3mila euro. Alle superiori didattica a distanza il Giornale Giro d'Italia 2020: percorso e strade chiuse il 23 ottobre per la tappa Morbegno Asti

Sondrio - Diciannovesima tappa, e seconda in Lombardia, per il Giro d'Italia 2020. Nella giornata di venerdì 23 ottobre 2020 il Giro riparte dalla Valtellina (dove si era fermato il giorno prima, ai L ...

Campania, il costituzionalista Staiano: "Divieto di mobilità illogico, su questa materia decida lo Stato"

Il docente: "E' un eccesso di potere ed è irrazionale dal punto di vista dei contagi che da una provincia della Campania si possa andare in ...

Sondrio - Diciannovesima tappa, e seconda in Lombardia, per il Giro d'Italia 2020. Nella giornata di venerdì 23 ottobre 2020 il Giro riparte dalla Valtellina (dove si era fermato il giorno prima, ai L ...Il docente: "E' un eccesso di potere ed è irrazionale dal punto di vista dei contagi che da una provincia della Campania si possa andare in ...