VIDEO Young Boys-Roma 1-2: highlights, gol e sintesi. Peres e Kumbulla ribaltano il risultato, vittoria in Europa League (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Roma ha sconfitto lo Young Boys per 2-1 nel match che ha aperto la fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 di calcio. I giallorossi sono passati in svantaggio al 14′ su un calcio di rigore trasformato da Nsame. I capitolini hanno sofferto nella tana degli svizzeri, ma il triplo cambio operato al 59′ ha fatto la differenza: Mikhitaryan, Dzeko, Veretout hanno preso il posto di Pedro, Mayoral, Villar del Fralle. Al 69′ Perez ha pareggiato su assist di Dzeko, cinque minuti più tardi è arrivato il 2-1 siglato da Kumbulla su invito di Mkhitaryan. La Roma balza così in testa al gruppo A insieme al Cluj, capace di sconfiggere il CSKA Sofia per 2-0. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Laha sconfitto loper 2-1 nel match che ha aperto la fase a gironi dell’2020-2021 di calcio. I giallorossi sono passati in svantaggio al 14′ su un calcio di rigore trasformato da Nsame. I capitolini hanno sofferto nella tana degli svizzeri, ma il triplo cambio operato al 59′ ha fatto la differenza: Mikhitaryan, Dzeko, Veretout hanno preso il posto di Pedro, Mayoral, Villar del Fralle. Al 69′ Perez ha pareggiato su assist di Dzeko, cinque minuti più tardi è arrivato il 2-1 siglato dasu invito di Mkhitaryan. Labalza così in testa al gruppo A insieme al Cluj, capace di sconfiggere il CSKA Sofia per 2-0. Di seguito ilcon gli, i gol ...

Serata speciale per Marash Kumbulla che mette a segno il suo primo gol con la maglia della Roma nel suo esordio in Europa League - VIDEO ...