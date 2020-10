VIDEO Napoli-AZ 0-1 | highlights | gol e sintesi de Wit condanna i partenopei | sconfitta all’esordio in Europa League

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ilè stato sconfitto dall’AZ Alkmaar per 1-0 nel match che ha aperto la fase a gironi dell’2020-2021 di calcio. Isono crollati allo Stadio San Paolo, incappando in un brutto stop nella corsa verso la qualificazione ai sedicesimi di finale della seconda competizione europea per importanza. Gli uomini di Rino Gattuso si sono resi protagonisti di uno spettacolare primo tempo caratterizzato dal 70% di possesso palla, ma nella ripresa gli olandesi hanno alzato il ritmo e sono passati in vantaggio al 57′ con una bel gol di de Wit, dopo una percussione di Svensson sulla destra. Insigne e compagni non sono più riusciti a raddrizzare la situazione e ora si trovano in fondo al gruppo F guidato ovviamente dall’AZ con tre punti davanti alla coppia Real ...