VIDEO Hoffenheim Stella Rossa – HIGHLIGHTS

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Sfida d’esordio europeo stagionale per, che si daranno battaglia per contendersi i primi 3 punti del girone. GLISARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA FINE DEL MATCHGiornal.it.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Hoffenheim

Generation Sport

Diretta Lipsia Basaksehir streaming video tv: risultato finale 2-0, tre punti importanti grazie a una doppietta siglata da Angelino.Il Borussia Dortmund, avversario della Lazio in Champions League, vince di misura 1-0 in campionato contro l'Hoffenheim e resta al secondo posto in Bundesliga, insieme al Bayern, ad un punto dal Lipsi ...