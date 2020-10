Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 22 OTTOBREORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA, FANNO ACCEZIONE DELLE CODE PER INCIDENTE su via aurelia DA VIA BALDO DEGLI UBALDI A VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE RACCORDO DELLE CODE SU VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA IN CHIUSURA RICORDIAMO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO: A PARTIRE DALLE ORE 21 DI OGGI LA PROTESTA INTERESSERA’ IL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO; I TRENI REGIONALI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE DI ORARIO; ...