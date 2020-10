Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2020 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 22 OTTOBREORE 08.35 SIMONE PAZZAGLIA NUOVAMENTE BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE A TRATTI SULLA CASSIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA L’OLGIATA ED IL GRA CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA CON LE CODE DA CASTEL GIUBILEO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO SI VIAGGIA INCOLONNATI ANCHE SU NOMENTANA E NOMNENTANA BIS PER LAVORI SULLA NNOMENTANA TRA TOR LUPARA E LA PALOMBARESE IN DIREZIONE GRA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST SUL GRA IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA CODE PER AUTO IN PANNE IN CORSIA DI DECELERAZIONE INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19 DAL 23 OTTOBRE SARA’ IN VIGORE UNA NUOVA ORDINANZA DELLACHE VIETA ...