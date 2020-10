Via Grosjean e Magnussen da Haas (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il team americano cambia piloti: via Grosjean e Magnussen, in arrivo Mick Schumacher e Mazepin. Una vera rivoluzione quella del tema Haas per il 2021. La conferma potrebbe arrivare a Portimao nel weekend. Cosa hanno dichiarato Grosjean e Magnussen? “L’ultimo capitolo è chiuso e il libro è finito. Sono stato con il team Haas F1 sin dal primo giorno. 5 anni in cui siamo passati per momenti straordinari, ma anche bassi. Ma è l viaggio che conta. Ho imparato tanto, sono migliorato e sono diventato un pilota migliore, così come un uomo migliore. Spero di aver aiutato le persone del team a migliorare a loro volta. Questo è proprio il mio orgoglio più grande, più di tutte le gare pazze nel 2016 o la quarta piazza al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il team americano cambia piloti: via, in arrivo Mick Schumacher e Mazepin. Una vera rivoluzione quella del temaper il 2021. La conferma potrebbe arrivare a Portimao nel weekend. Cosa hanno dichiarato? “L’ultimo capitolo è chiuso e il libro è finito. Sono stato con il teamF1 sin dal primo giorno. 5 anni in cui siamo passati per momenti straordinari, ma anche bassi. Ma è l viaggio che conta. Ho imparato tanto, sono migliorato e sono diventato un pilota migliore, così come un uomo migliore. Spero di aver aiutato le persone del team a migliorare a loro volta. Questo è proprio il mio orgoglio più grande, più di tutte le gare pazze nel 2016 o la quarta piazza al ...

