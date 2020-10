Veneto, Zaia: «Nessun lockdown, per risolvere la carenza di medici i neolaureati vadano in corsia» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ci sarà un’ordinanza nei prossimi giorni in Veneto «che prevede delle restrizioni per evitare gli assembramenti ma non ci sarà Nessun lockdown»: lo rende noto Zaia durante la conferenza stampa nella sede della Protezione civile di Marghera. Sono previste modifiche anche per «il modello di sanità pubblica presentato nei giorni scorsi verrà in parte modificato». Non fa anticipazioni rilevanti, Zaia, ma riferisce che la gestione delle ospedalizzazioni e delle terapie intensive in Veneto sta procedendo senza entrare in emergenza. LEGGI ANCHE >>> Gimbe: «È saltato l’argine del tracciamento dei contagi» In Veneto «Nessuna emergenza sanitaria ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ci sarà un’ordinanza nei prossimi giorni in«che prevede delle restrizioni per evitare gli assembramenti ma non ci sarà»: lo rende notodurante la conferenza stampa nella sede della Protezione civile di Marghera. Sono previste modifiche anche per «il modello di sanità pubblica presentato nei giorni scorsi verrà in parte modificato». Non fa anticipazioni rilevanti,, ma riferisce che la gestione delle ospedalizzazioni e delle terapie intensive insta procedendo senza entrare in emergenza. LEGGI ANCHE >>> Gimbe: «È saltato l’argine del tracciamento dei contagi» Ina emergenza sanitaria ...

