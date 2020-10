“Vecchi di mer*a” | il post sul Covid del medico campionessa del Milionario

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Dottoressa Jeckyll e Miss Hyde? A leggere certi, viene da pensarlo. Da una parte l’assoluta bontà che risulta dalla pratica di una professione nobilissima, filtrata per giunta attraverso la deificazione del personaggio tipica dei passaggi televisivi; dall’altra, sui social, incredibili manifestazioni di odio che mal si conciliano sia con la professione di cui sopra, sia con i peana buonisti della tv generalista. Insomma, un corto circuito strano e preoccupante. Succede dalle parti di “Chi vuol essere?”, il celebre game-show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Ad assicurarsi la scorsa settimana 150 mila euro, arrivando sino alla terzultima domanda nella scalata per il bottino, è stata Sara Ricciardo, 32 anni,di base di Vigevano con la passione per la musica. “Gerry ...